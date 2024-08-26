Nihat Kahveci'den flaş Fred iddiası: 'Fenerbahçe camiasına sesleniyorum...'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 10:17

Güncelleme: 26.08.2024 - 10:17

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5 golle geçtiği mücadelede Fred, yaptığı hat-trickle galibiyetin mimarı oldu.

Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan futbolcuyu değerlendiren ünlü yorumcu Nihat Kahveci, ara transfer dönemi için Fred ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulunarak Fenerbahçe yönetimine seslendi.

Nihat Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı değerlendirme şöyle:

"Fenerbahçe camiasına sesleniyorum, Fred'in sözleşmesini bilmiyorum. Bu maçtan sonra bir sene vardır, iki sene vardır. Ne vardır bilmiyorum, devre arası kapı çalınır. Ferdi'ye kapıyı çaldılar aldılar götürdüler. Fred'e tekrardan Avrupa kulüpleri, hele bu maçı izleyip... 3 tane gol atmış. Kalecinin performansını konuşacağım o ayrı. Ama benim için önemli olan oraya giden Fred. Oraya gidip altıpasa gelen bir Fred. Fred'i oyundan aldılar ya, hemen ona bir alçıpan, pamuklara sarma, takım arkadaşları bile yaklaşmamalı."

'FRED İLE BERABER BİR BAŞKA OYNUYOR'

"Fred ile Fenerbahçe'yi görüyorsun. Szymanski başka oynuyor. İsmail zaten iyi oynuyor ama Fred ile beraber bir başka oynuyor. Fred'i geçen seneden beri konuşuyoruz, neden konuştuğumuzu bize gösterdi. Bir orta saha oyuncusu hat-trick yapıyor. Fred'in bu maçtaki performansı 10 üzerinden 10. Kariyerinin belki de bugün en iyi maçını oynadı."

'SANKİ HİÇ SAKATLANMAMIŞ GİBİ'

"Fred sanki hiç sakatlanmamış gibi sahanın en diri, en fit, golleri atan, hat-trick yapan, defansif görevlerini de çok iyi yapan bir performans gösterdi. Ben bu futbolcuyu alkışlarım."