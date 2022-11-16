Murat Sancak: 'Yunus Akgün'e talibim'
Murat Sancak, Yunus Akgün'e Galatasaray taraftarının sahip çıkması gerektiğini belirterek eski oyuncularına talip olduklarını belirtti.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Eko Türk TV'de katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu.
Sancak geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Yunus Akgün'e sarı kırmızılı taraftarların sahip çıkması gerektiğini belirterek genç oyuncuya talip olduğunu söyledi.
İşte Sancak'ın açıklaması:
"Galatasaray taraftarına sesleniyorum ona sahip çıksınlar. Galatasaray oynatmazsa da ben talibim onu da söylüyorum. Alır oynatırız yurtdışına satarız biz de kazanırız Galatasaray da kazanır."
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