Murat Sancak'tan hakem tepkisi

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 23:27

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 23:27

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı;

"Ne diyeyim, gördünüz hakemi! Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Ama tebrik ediyorum Galatasaray güzel oynadı."