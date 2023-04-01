Murat Sancak'tan hakem tepkisi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 23:27
Murat Sancak'tan hakem tepkisi
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı;

"Ne diyeyim, gördünüz hakemi! Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Ama tebrik ediyorum Galatasaray güzel oynadı."


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