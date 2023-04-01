Murat Sancak'tan hakem tepkisi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'a kaybettikleri karşılaşmanın ardından hakem Ali Şansalan'a tepki gösterdi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.
Sancak, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan için tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı;
"Ne diyeyim, gördünüz hakemi! Eyyamcılık yaptı. Maçı katletti. Ama tebrik ediyorum Galatasaray güzel oynadı."
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