Murat Sancak'tan hakem tepkisi!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş ile oynadıkları maçta hakem kararına tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.01.2024 - 21:48
Murat Sancak'tan hakem tepkisi!
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçının hakemine tepki gösterdi. 

Sancak, maç içerisinde Beşiktaş'tan Jonas Svensson ile Mootaz Nourani arasında yaşanan pozisyonun videosunu paylaştı.

Murat Sancak, bu paylaşımına, "Yorumsuz" ifadelerini yazdı.

 


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