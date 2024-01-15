Murat Sancak'tan transfer açıklaması: 'Sözde transfer yasağı almış...'

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından takımının yeni transferini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2024 - 15:55
Murat Sancak'tan transfer açıklaması: 'Sözde transfer yasağı almış...'
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Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da transfer hamlesi geldi. 

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Motez Nourani'yi transfer ettiklerini açıkladı. 

Murat Sancak yaptığı açıklamada, ''Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar'' şeklinde ifadeler kullandı. 

Motez Nourani

SEZON PERFORMANSI 

US Tataouine formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Nourani, gol ya da asist katkısı yapamadı.

 


Motez Nourani adana demirspor murat sancak

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