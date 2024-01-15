Murat Sancak'tan transfer açıklaması: 'Sözde transfer yasağı almış...'
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından takımının yeni transferini açıkladı.
Player Alanı
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da transfer hamlesi geldi.
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Motez Nourani'yi transfer ettiklerini açıkladı.
Murat Sancak yaptığı açıklamada, ''Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar'' şeklinde ifadeler kullandı.
Motez Nourani
SEZON PERFORMANSI
US Tataouine formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Nourani, gol ya da asist katkısı yapamadı.
Sözde 3 dönem transfer yasağı almış ADANADEMİRSPOR bu transferi nasıl yapar anlamış değilim ????????haberi yapanlar umarım utanırlar???????????? pic.twitter.com/nZ5qcKegEe— Murat Sancak (@MuratSancakMt) January 15, 2024
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