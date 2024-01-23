Başkan Murat Sancak açıkladı: Süper Lig devinden Emre Akbaba atağı

Yayınlanma: 23.01.2024 - 08:14

Güncelleme: 23.01.2024 - 08:14

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, teklif gelen oyuncuları duyurdu.

X'te konuşan Sancak, Yusuf Sarı, M'Baye Niang, Mario Balotelli ve Emre Akbaba'nın transferine dair açıklamalar yaptı.

"OYUNCU İSTERSE GİDER"

Yusuf Sarı ve M'Baye Niang'a talipler olduğunu belirten Sancak, "Futbolcular da ayrılmak isterse transfer gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli'yi gönderme niyetlerinin olmadığını aktaran Sancak, "Oyuncu isterse gider" şeklinde konuştu.

EMRE AKBABA'YA DEVRE ARASI İZİN YOK

Öte yandan Murat Sancak Emre Akbaba'ya da talipler olduğunu bildirdi.

Başkan Sancak, milli futbolcuya Trabzonspor, Ankaragücü ve Pendikspor'un talip olduğunu aktardı.

Öte yandan Sancak, Emre Akbaba'nın devre arasında transferine kapıları kapattı ve oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiğini hatırlattı.

ÖDEME KRİZİ

Kulüpteki ödeme krizine de değinen Murat Sancak, benzer sorunun Süper Lig'deki her takımda olduğunu belirtti.