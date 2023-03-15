Murat Sancak'tan istifa sinyali!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağına dair sinyaller verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 19:26
Murat Sancak'tan istifa sinyali!
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağına dair sinyaller verdi.

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, sosyal medyadaki hareketiyle ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Instagram profilinin biografisine "Ayrılıklar bazen helalleşmedir" şeklinde not ekleyen Murat Sancak, başkanlığı bırakacağı yönündeki söylentileri arttırdı.

Radyospor'a konuşan Murat Sancak, istifa iddialarına ilişkin soruya; "İstifa edeceğim demiyorum. Pazar gününü bekleyin, açıklama yapacağım" yanıtını verdi.


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