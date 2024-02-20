Murat Sancak'tan VAR önerisi! 'Kayıtlarını başkanlar izlesin'

Yayınlanma: 20.02.2024 - 18:13

Güncelleme: 20.02.2024 - 18:13

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, VAR kayıtları ve takımının genel durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Murat Sancak CBC Sport'a yaptığı açıklamada, "Geçen sene Süper Ligi 4. bitirdik. Bu sene Avrupa'da ilk kez olmamıza rağmen iyi performans gösterdik ama penaltılarda şanssız bir şekilde elendik. Birçok futbolcu takımda uzun süre kaldığında problem oluyor. Yenilemek istedik takımı. Yeni çevik futbolcularla daha da iyi olacağız." dedi.

Alanya maçında hatalı gol yiyen ve oyundan erken alınan Shahrudin Mahammadaliyev ile ilgili konuşan Sancak, "Her zaman iyi kalecilerin hatalı goller yemesi normal. Bir hatayla kaleciyi yargılamak doğru değil. Bizim iyi bir kalecimiz ve beklentimiz olan kalecidir. Önümüzdeki maçta da 11'de başlayacaktır. Kazakistan'dan bir oyuncu aldık. Azerbaycan'dan da neden başka transfer yapmayalım." ifadelerini kullandı.

VAR kayıtlarının açıklanacak olmasıyla ilgili Murat Sancak, "VAR kayıtlarının açıklanması yeterli değil. Bir maçta sıkıntı olduğu zaman o iki kulübün başkanları VAR'ın bütün kayıtlarını dinlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bütün kayıtların kamuoyuna paylaşılması çok polemik yaratır. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. İlk 5 takım Avrupa'ya gidiyor. Biz kazanmaya başlarsak Avrupa'ya gidebileceğimizi düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Hikmet Karaman ile ilgili ise Sancak, "Şu anda Türkiye piyasasının en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi takımın başında. Onun da işi kolay değil. Yeni bir takım kurduk. Bu gençleri harmanlayıp iyi bir birliktelik yaratılırsa başarılı olacağını düşünüyorum. Alanya maçında deplasmanda o geri dönüşü yapmak her takımın harcı değil." dedi.