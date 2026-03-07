Muriqi'in 2 golü Mallorca'ya yetmedi!

İspanya LaLiga'nın 27. haftasında Osasuna ile Mallorca karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan maçta Mallorca 2 farklı üstünlüğünü koruyamazken karşılaşma berabere tamamlandı.

Maçın ilk yarım saatlik bölümü golsüz geçilirken Mallorca, Vedat Muriqi'nin 35. dakikada attığı golle öne geçti ve devreye bu skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında bir kez daha ağları havalandıran Vedat Muriqi, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. Muriqi, ikinci golünü 61'te kaydetti.

Mücadelenin 88. dakikasında Enrique Barja Afonso, farkı bire indiirken ev sahibi ekip, 90+4'te ante Budimir'le skoru eşitledi. Kalan dakikalarda denge bozulmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı, iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Konuk takımda Jan Virgili Tenas 73'te Osasuna'da ise Raul Garcia kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla Mallorca 25, Osasuna ise 34 puana yükseldi.

MURIQI'NIN BU SEZONKİ GOLLERİ

Bu sezon LaLiga'da gol krallığı için mücadele eden Vedat Muriqi, Osasuna deplasmanındaki golleriyle ligde toplam 18. kez ağları havalandırdı. İlk sıradaki Kylian Mbappe'yi takibini sürdüren Muriqi'nin Fransız yıldızla arasında 5 gollük fark bulunuyor.