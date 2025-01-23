Muslera’nın gözyaşları!
Galatasaray taraftarının ıslıkladığı Uruguaylı kaleci, soyunma odasında hüngür hüngür ağladı.
Galatasaray’ın Dinamo Kiev’le 3-3 berabere kaldığı maçın son bölümlerinde tribünlerin büyük bölümünün ıslıklarla protesto ettiği kaptan Muslera gemileri yaktı.
Sarı-Kırmızılı takımdaki 14 sezonluk kariyerinde ilk kez ıslıklanan Uruguaylı kaleci, karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk’un moral vermek istemesine eliyle “Bitti” anlamına gelen işaret yapan Muslera’nın ağzını bıçak açmadı.
Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet ve yönetici İbrahim Hatipoğlu maçın ardından tecrübeli oyuncuyla konuşup moral vermeye çalıştı. Muslera, soyunma odasında gözyaşlarına engel olamayıp uzun süre ağladı.
Sarı-Kırmızılı kulübün 1 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyen ve sezon sonu Sarı-Kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanan Muslera’nın taraftar tepkisini bir türlü kabullenemediği ve “Ben bunları hak etmedim” dediği öğrenildi.
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