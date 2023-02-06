Muslera'nın sakatlığı için Galatasaray'dan açıklama
Galatasaray Kulübü, Trabzonspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Fernando Muslera'nın ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlandı. Uruguaylı ismin yaklaşık 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağı ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın, Uruguaylı file bekçisi, 81. dakikada yerde kaldı ve oyuna devam edemeyeceğini belirtti. Sedye ile kenara alınan Fernando Muslera'nın yerine kalan bölümde Okan Kocuk kaleye geçti.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kaptanımız Fernando Muslera'nın sponsor hastanemiz Liv Hospital'da yapılan tetkiklerinde, ayak sırtı kemiklerinden birinde darbeye bağlı kanama ve kısmi çökme tespit edilmiştir. (Navicular İmpaksiyon)" denildi.
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