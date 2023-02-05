Trabzonspor'da Maxi Gomez: 'İkinci golü atabilirdik'

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un golcüsü Maxi Gomez, Galatasaray karşısında aldıkları 2-1'lik mağlubiyetin ardından görüşlerini aktardı. Gomez, "İkinci golü atabilirdik. Galatasaray gibi takımlara karşı ikinci golü atıp, maçı bitiremezseniz, rakip taraftarla üstünüze geliyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 22:04
Trabzonspor'da Maxi Gomez: 'İkinci golü atabilirdik'
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Trabzonspor'un Galatasaray ile oynadığı maçta 12. saniyede gol atan Maxi Gomez açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyle ilgili konuşan Maxi Gomez "Harika bir ilk yarı çıkardık. İkinci golü atabilirdik. Galatasaray gibi takımlara karşı ikinci golü atıp, maçı bitiremezseniz, rakip taraftarla üstünüze geliyor. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi. Çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"LİGDE ÇOK MAÇ VAR"

Ayrıca Maxio Gomez "Başta çok kar yağdı. Rüzgarın da etkisiyle oynamak kolay olmadı. İkinci yarı istediğimiz gibi değildi. Ligde çok maç var. Hatalarımızdan ders çıkararak, çok daha iyi maçlar oynayabiliriz" ifadelerini kullandı.


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