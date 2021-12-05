Mustafa Denizli Fenerbahçeli yöneticilerle görüştü mü?
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'den Fenerbahçe sorusuna yanıt!
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüğünü, ancak konunun farklı olduğunu söyledi.
Denizli İzmir’de Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmesiyle ilgili olarak, “Fenerbahçe kafilesi benim kaldığım otelde kaldı. Fenerbahçe camiası benim uzak olduğum bir camia değil. Orada görev yapan yöneticiler benim arkadaşım onlarla oturmam kadar doğal bir şey olamaz. Bize misafir olan yöneticilerle sohbet etmeyelim mi? Doğru, oturdum. Herhangi bir şey söz konusu değil. Akıllara başka bir şey gelmesin. Şu anda görevimin başındayım. Bu camiada büyük mutluluklar yaşamış biriyim. Buradaki görev benim adıma son derece önemli. Şartlar ne olursa olsun devam ettireceğim" dedi.
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