Mustafa Denizli: Jorge Jesus futbolculara rotasyonla mesaj veriyor
Deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe'yi ve teknik direktör Jorge Jesus'u değerlendirdi.
Daha önce Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan teknik direktör Mustafa Denizli, sarı-lacivertlileri değerlendirdi.
Hürriyet'teki köşe yazısında Denizli, "Hepimizin gördüğü üzere Fenerbahçe, Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında değişik 11’lerle mücadele ediyor ve bu değişimler çok fazla bir farklılık ortaya çıkarmıyor. Bu, bir takım için büyük avantaj" ifadelerini kullandı.
"JESUS ROTASYONLA MESAJ VERİYOR"
Jorge Jesus'un rotasyonlarını değerlendiren deneyimli teknik direktör, "Jesus bu değişiklikleri yaparak futbolculara, 'Herkes her maçta oynayabilir' mesajı veriyor ve form durumlarını yukarıda tutmalarını sağlıyor. Bu mesajı alan futbolcular da hem psikolojik hem fizik olarak kendilerini bir sonraki haftaya hazırlıyorlar" açıklamasında bulundu.
Jorge Jesus'un çalıştırdığı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunda 4 maç sonunda 10 puanla ilk sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, ligde ise 17 puanla 4. sırada yer alıyor.
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