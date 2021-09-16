TFF Başkanı Özdemir, Şenol Güneş'in tazminatına netlik getirdi

16 Eylül 2021 Perşembe, 12:46

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) A Milli Futbol Takımı'nın basına Alman Stefan Kuntz'u getirmeye hazırlanırken, yolların ayrıldığı Şenol Güneş'e ne kadar tazminat ödeneceği sorusu da henüz cevap bulmuş değil.

Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile bu konuda yaptığı konuşmayı köşsesine aktardı. Munyar, Güneş'in tazminat miktarını TFF yönetiminin taktirine bıraktığını yazdı.

Şenol Hoca tazminat konusunu hiç açmadı. Munyar, Özdemir ile aralarındaki sohbeti şöyle yazdı;

"TFF Başkanı Nihat Özdemir’e Şenol Güneş’in tazminatı konusunun kamuoyunda çok tartışıldığını anımsattım, yanıtladı:

- Şenol Hoca, görevi bırakırken tazminat konusunu hiç açmadı bile.

Şenol Güneş’in tazminat konusunda yine de TFF’ye bir mesaj vermiş olması gerektiğini düşündüğüm için ısrarla sordum, Özdemir şu yanıtla yetindi:

- Şenol Hoca, “Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür” dedi.

Şenol Güneş, bu durumda “tazminat” konusunu TFF yönetiminin kucağına bırakmış gibi görünüyor. Bakalım TFF yönetimi Güneş’in tazminatı konusunda nasıl bir karar verecek?