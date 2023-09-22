Mustafa Gürsel: 'Çok gelişmemiz gerekiyor'

Yayınlanma: 22.09.2023 - 23:28

Güncelleme: 22.09.2023 - 23:28

Ümraniyespor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, 2-0 kaybettikleri Eyüpspor maçının ardından mücadele anlamında daha iyi bir maç çıkardıklarını belirtti.

Sahada iyi bir duruş sergilediklerini dile getiren Gürsel, şunları kaydetti:

"Mücadele anlamında takım geçen haftaya göre yukarıya gitti. Oyun anlamında geliştirmemiz gereken şeyler var. Pozisyon olarak rakibin üstüne giden bir takım olmamız gerekiyor. Bunların hepsi çabuk oluşmuyor. Daha fazla çalışıp daha iyi bir Ümraniyespor izlettireceğimize inanıyoruz. Yakaladığımız pozisyon da vardı, değerlendirsek öz güvenimiz yerine gelecekti. Caner bireysel yeteneğinden bir gol attı. Daha sonra daha çok pas yapmaya başladık. Üretmek için denemeye başladık. Daha fazla üretmemiz gerekiyor. Geriden oyun kurmada eksiklerimiz var."