Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu!
Kastamonuspor, Mustafa Kapı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
Kastamonuspor, Mustafa Kapı ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Takımımız daha önce Galatarasaray, Lille ve Adana Demirspor'da forma giyen genç orta saha oyuncusu Mustafa Kapı ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuz Mustafa Kapı'ya hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarı dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray altyapısından Lille'e transfer olan Kapı, geçtiğimiz yaz Adana Demirspor'a transfer olmuştu. 21 yaşındaki orta saha hiç süre alamadığı Akdeniz ekibinden bonservisiyle ayrıldı.
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