Adana Demirsporlu Mustafa Kapı'dan 15 saniyede penaltı

17 Nisan 2022 Pazar, 19:36

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor’u ağırladı. Maç ev sahibi Kasımpaşa'nın 4-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kasımpaşa'nın golleri 11. dakikada Doğucan Haspolat, 45+1.dakikada ve 63. dakikada Muleka, 73.dakikada penaltıdan Umut Bozok'tan geldi.

MUSTAFA KAPI 15 SANİYE SONRA PENALTI YAPTIRDI

Maçın 72.dakikasında Adana Demirspor'da oyuna giren 19 yaşındaki Mustafa Kapı 15 saniye sonra penaltı yaptırdı.

Süper Lig'de ilk kez oyuna giren Kapı saniyeler sonra kendi ceza sahası içinde rakibini düşürdü ve hakem beyaz noktayı gösterdi.

Umut Bozok penaltıyı gole çevirerek durumu 4-0'a getirdi.