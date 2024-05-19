Mustafa Kemal Atatürk'ü savunmuştu: Hakem İbrahim Tokmak jübile yaptı

Yayınlanma: 19.05.2024 - 13:27

Güncelleme: 19.05.2024 - 13:27

Atatürk karşıtı AKİT Genel Yayın Müdürü Hasan Karakaya’ya sosyal medyadan hakaret içeren cevap yazdığı gerekçesiyle dönemin TFF’si tarafından lisansı iptal edilen ardından AİHM kararı ile sahalara geri dönen Ulusal Hakem İbrahim Tokmak, hakemliği jübile ile bıraktı.

ATATÜRK’Ü SAVUNMUŞTU

2006 yılında futbol hakemliğine başlayan İbrahim Tokmak, 2012'de bölgesel, 2014'te ulusal klasmana çıktı, 2016 yılının şubat ayında PFDK ve Tahkim Kurulu kararları ile lisansı iptal edilerek TFF’den gönderildi.

Bunun üzerine 2016 yılının ağustos ayında hakkını aramak için AİHM'e başvuru yaptı ve 2021 yılının mayıs ayında davayı kazandı, 2021 yılının eylül ayında AİHM kararı kesinlik kazandı.

2022 yılında PFDK hakkındaki cezayı kaldırdı ve 1 Temmuz 2022'de B klasman kadrosuna dahil edilerek yeniden hakemliğe 2. lig kategorisinden başladı.

Fakat Tokmak’a mobingler devam edilip klasman düşürüldü, 2023 yıının ocak ayında, Tahkim Kurulu'na başvuran Tokmak, yeniden B klasman kadrosunu kazandı. Tokmak, gençlerin önünü açmak için 18 Mayıs 2024 tarihinde Selimiye Stadı'nda yönettiği son maçıyla hakemliği bırakarak son düdüğünü çaldı.

Şimdi ise Türk futbolunun yönetimine Tolga Gani Zengin'in listesinde yer alarak Türk futbolunun merkezinde olmayı tercih ediyor.