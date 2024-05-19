Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 12:13
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Dev derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmada görev alacak VAR hakemini açıkladı.

Fabio Maresca

DERBİYE İTALYAN HAKEM

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR'da Fabio Maresca yer alacak.

19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.


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