Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi açıklandı.
Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.
Dev derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmada görev alacak VAR hakemini açıkladı.
Fabio Maresca
DERBİYE İTALYAN HAKEM
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde VAR'da Fabio Maresca yer alacak.
19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
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