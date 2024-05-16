Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 13:08

Güncelleme: 16.05.2024 - 13:18

Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

TFF'den yapılan açıklamada derbinin hakemi için yapılan atamanın manuel olarak yapıldığı açıklandı.

Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri şu şekilde:

17 Mayıs Cuma

17:00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19:00 Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19:00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19:00 Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19:00 Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19:00 Samsunspor - Alanyaspor: Mert Güzenge

19:00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19:00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler