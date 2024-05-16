Son Dakika: Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi resmen açıklandı.
Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.
TFF'den yapılan açıklamada derbinin hakemi için yapılan atamanın manuel olarak yapıldığı açıklandı.
Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.
Süper Lig'de haftanın hakemleri şu şekilde:
17 Mayıs Cuma
17:00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay
20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman
18 Mayıs Cumartesi
19:00 Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu
19:00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın
19:00 Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan
19:00 Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan
19:00 Samsunspor - Alanyaspor: Mert Güzenge
19:00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük
19:00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler
19 Mayıs Pazar
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler
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