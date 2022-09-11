Mustafa Muhammed, Lorient karşısında sessiz kaldı!
Fransa Ligue 1 7. hafta mücadelesinde Mustafa Muhammed'in forma giydiği Nantes, deplasmanda Lorient'e 3-2 mağlup oldu.
Fransa Ligue 1 7. hafta mücadelesinde Nantes, deplasmanda Lorient ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Lorient 3-2 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Ouattara, 60. dakikada Cathline ve 74. dakikada Kone kaydetti. Nantes'in gollerini 13. dakikada Ganago ve 85. dakikada Simon kaydetti.
Nantes'te Galatasaray'dan kiralanan Mustafa Muhammed karşılaşmaya yedekte başladı ve 61. dakikada oyuna dahil oldu.
Alınan bu sonucun ardından Lorient, puanını 16'ya yükseltti. Nantes ise 6 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Lille konuk edecek. Lorient ise AJ Auxerre deplasmanına gidecek.
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