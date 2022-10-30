Mustafa Muhammed Nantes'a yetmedi!
Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Nantes, sahasında Clermont ile 1-1 berabere kaldı.
Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Nantes, sahasında Clermont ile karşılaştı.
Nantes'in ev sahipliğinde oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekip 54. dakikada Neto'nun golüyle öne geçti. Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mustafa Muhammed ile 73. dakikada beraberlik golünü buldu.
Nantes'te Mustafa Muhammed tüm kulvarlarda oynadığı 18 maçta 4 gol ve 1 asist yaptı.
Alınan bu sonucun ardından Nantes, puanını 12'ye, Clermont ise 18'e çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Nantes, Reims deplasmanına gidecek. Clermont ise Montpellier'i ağırlayacak.
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