Mykola Morozyuk: "Dizlerimin üstünde yalvarıyorum"

01 Mart 2022 Salı, 12:22

Kariyerine Ukrayna Ligi takımlarından Chornomorets'te devam eden 34 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye yardım çağrısında bulundu.

Mykola Morozyuk "Türkiye için zor zamanlar yaşanırken, Türk ordusuna ve tüm Türk halkına destek verme şansım olmuştu. O fotoğraf için Rus takipçilerimden tehdit ve hakaret içeren bir sürü mesaj almıştım! Ama ikinci vatanım olan Türkiye ve halkı için yaptığım, kalbimin derininden gelen bu eylemimden hep gurur duydum. Bugün vatanım Ukrayna’da savaş var! İnsanlar hür yaşadıkları bağımsız Ukrayna’mın topraklarında öldürülüyorlar." dedi.

Ukraynalı futbolcu "Roketler uçuşuyor, kadın ve çocuklar katlediliyor. Bütün bunlar şeytan olarak adlandırılan, Ukrayna halkını yok etmeyi amaçlayan tek bir adam istediği için oluyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye seslenen Morozyuk "Kudretli Türk ulusunun önünde, dizlerimin üstünde yalvarıyorum. Sizlerin Ukrayna’yı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. İstanbul’dan Erzurum’a, Ankara’dan Hatay’a, Antalya’dan Adana’ya, Sivas’tan memleketim Rize’ye..." paylaşımını yaptı.

Morozyuk ayrıca "Halkıma en azından ufak bir dayanma şansı verin. Aileme kavuşmam lazım. Ve inanıyorum ki, Türkiye mavi-sarı renklere bürünecek" dedi.

Ukraynalı futbolcunun bu yardım çağrısı Türk takipçilerini duygulandırırken, kısa sürede binlerce beğeni aldı.