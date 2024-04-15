Mykolas Alekna, 38 yıllık dünya rekorunu kırdı: Babasını geride bıraktı!
Avrupa şampiyonu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna, erkekler disk atmada 38 yıllık dünya rekoru kırdı.
Avrupa şampiyonu Litvanyalı atlet Mykolas Alekna, erkekler disk atmada dünya rekoru kırdı.
ABD'nin Oklahoma eyaletindeki Ramona kasabasında düzenlenen müsabakada 74,35 metrelik atış yapan Alekna, erkekler disk atmada Alman Jürgen Schult'a ait (74,08 metre) yaklaşık 38 yıllık dünya rekorunu ele geçirdi.
BABASINI GERİDE BIRAKTI
Bu arada Alekna ailesi, erkekler disk atmada tarihin en iyi üç atışından ikisini elinde bulunduruyor. Dünya rekorunun yeni sahibi Mykolas Alekna, bu derecesiyle babası Virgilijus Alekna'nın 2000 yılında ulaştığı 73,88 metreyi de geride bırakmış oldu.
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