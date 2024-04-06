Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e gidiyor!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Güreş Avrupa Kıtası Elemeleri'nde ülkemizi kadınlar 76 kiloda temsil eden Yasemin Adar Yiğit, Avusturya'dan Martina Kuenz'i 6-2 yenerek Paris 2024 kotası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.04.2024 - 20:40
Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e gidiyor!
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Milli güreşçi Yasemin Yiğit Adar, Türkiye'ye kadınlarda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota kazandırdı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde, kadınlar müsabakaları yapıldı.

Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde karşılaştığı Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-2 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.

53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 62 kiloda Kadriye Aksoy ise bu elemelerde kota getiremedi.

Olimpiyatlar için son kota müsabakaları ise dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.


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