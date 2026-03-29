N'Golo Kante'den transfer itirafı: 'İlgi çekici bazı şeyler vardı ama olmadı'

29.03.2026 09:34:00
N'Golo Kante, Fransa'nın Kolombiya ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. N'Golo Kante, geleceği ve emekliliği hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Fransa ile Kolombiya, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fransa ve Fenerbahçe'nin orta sahası N'Golo Kante, maç öncesinde düzenlenen basın toplansıtında açıklamalarda bulundu.

"DÜNYA KUPASI HEYECAN VERİCİ"

"Dünya Kupası'nda oynamak her zaman heyecan verici. Çok ileri gitmek istiyoruz. Kazanmanın, kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu biliyoruz... Hepimiz güzel bir zaman geçirmeyi umuyoruz."

"MİLLİ TAKIMDA OLMAK GURUR VERİCİ"

"Fransa Milli Takımı'nda yer almak her zaman bir onur ve gurur kaynağıdır. Kariyerimde çok sık oynadığım dönemler oldu ancak zamanla kulüp değişiklikleri ve sakatlıklar nedeniyle bu süreler biraz azaldı. Bugün sadece anın tadını çıkarıyorum. Sahada olsak da olmasak da hepimiz aynı hedef için çabalıyoruz; ben de bu kolektif birlikteliğin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum."

"NEDEN FRANSA'DA EMEKLİ OLMAYAYIM Kİ?"

"Fenerbahçe ile sözleşmem var. Mantıklı olan, bu sözleşmeyi sonuna kadar yerine getirmek. Milli takımda ise anın tadını çıkarmak istiyorum. Bu yaz göreceğiz, bana gelen her fırsatı değerlendirmek ve çağrıldığımda hazır olmak istiyorum. Geçen yaz, diğer bazı kulüplerle olduğu gibi Paris FC de gündemdeydi. Orada benim için ilgi çekici bazı şeyler vardı ama anlaşma olmadı. Koşullar nedeniyle anlaşma gerçekleşmedi. Neden Fransa’da kariyerimi sonlandırmayayım ki?"

