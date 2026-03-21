N'Golo Kante Fenerbahçe'nin en iyisi!

21.03.2026 14:07:00
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Fransız oyuncusu N'Golo Kante, başarılı performansı ile dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı N'Golo Kante, geldiği günden bu yana performansıyla eleştiriliyordu.

Fransız yıldız, zaman içinde takıma uyum sağladı ve ilk skor katkısını son oynanan Gaziantep FK karşılaşmasında yaptı. Kante'nin başarılı performansı verilere de yansıdı.

FENERBAHÇE'NİN EN İYİSİ

Kante, 90 dakika başına toplam kat edilen mesafe ile yüksek şiddetli koşularla kat edilen mesafe istatistiklerinde Fenerbahçe'nin en iyisi oldu.

Onu en yakın takip eden isim ise İsmail Yüksek. Üçüncü sırada ise Edson Álvarez yer alıyor. Ancak Meksikalı oyuncu, kat edilen mesafede İsmail'in gerisinde kalsa da diğer istatistiklerde onu geçiyor.

Bu performansıyla Kante, Fransa Milli Takımı'nın ABD ile oynayacağı hazırlık maçının kadrosuna da seçildi.

