Nadal'ın kortlara dönüş tarihinde belirsizlik sürüyor

14 Ekim 2021 Perşembe, 15:08

Sakatlığı nedeniyle ağustos ayından bu yana kortlara çıkamadığı için dünya sıralamasında altıncılığa kadar gerileyen 35 yaşındaki tenisçi, sağlık durumuna ilişkin son gelişmeleri paylaştı.

Basın toplantısı düzenleyen İspanyol tenisçi, tamamen iyileşmeden kortlara dönmeyi düşünmediğini belirerek, "Bu sakatlığı tamamen atlatmak istiyorum. Yeniden oynayabileceğim tarih, henüz belli değil. Kortlara dönmek için her gün çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

Tenis kariyerinde belli planlar üzerine odaklandığını kaydeden Rafael Nadal, "Bu planların yüzde yüzünü gerçekleştirmek istiyorum ama bu sadece benim kontrolümde değil. Kendime güveniyorum ve psikolojik yönden olumlu şekilde motive olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Tedavisinde olumlu gelişmeler yaşandığını da vurgulayan Nadal, "Şu anda kendime yüklemeler yapıyorum ama bunların ne kadar başarılı olduğunu bilemiyorum. Orta vadeli bir dönemde kortlara dönebilmek için antrenmanlarda çok daha dikkatli davranıyorum." şeklinde konuştu.

İsviçreli Roger Federer ve Sırbistanlı Novak Djokovic ile aynı sayıda (20) grand slam şampiyonluğu bulunan Nadal, bunların 13'ünü Fransa Açık, 4'ünü ABD Açık, 2'sini Wimbledon ve birini Avustralya Açık'ta yaşamıştı.