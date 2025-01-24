Nagelsmann, 2028'e kadar imzaladı!
Julian Nagelsmann, Almanya Milli Takımı ile sözleşmesini 2028'e kadar uzattı.
Almanya Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.
Almanya Futbol Federasyonunun yaptığı açıklamada, "Julian Nagelsmann, yaklaşan Dünya Kupası'nda takımın başında görevine devam edecek. 37 yaşındaki teknik adam, 2028'e kadar sürecek yeni bir sözleşme için imza attı" denildi.
Daha önce Hoffenheim, Leipzig ve Bayern Münih'i çalıştıran Alman teknik adam, Eylül 2023'de milli takımın başına getirilmişti.
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