Julian Nagelsmann'dan VAR'a övgü: 'Sporu biraz daha adil hale getiriyor'
EURO 2024 son 16 turunda Danimarka'yı mağlup ederek çeyrek final bileti alan Almanya'da Julian Nagelsmann, maçında ardından görüşlerini aktardı. Nagelsmann, VAR'la ilgili konuşarak, "VAR, sporu biraz daha adil hale getiriyor" ifadelerini kullandı.
Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, EURO 2024'te 2-0 kazanılan Danimarka maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Julian Nagelsmann, ''Tuhaf bir nakavt maçıydı. Turnuvanın ilk 20 dakikası şu ana kadarki en iyi dakikalarımızdı'' dedi.
"VAR SPORU ADİL HALE GETİRİYOR"
Sözlerine devam eden Nagelsmann, ''Daha sonra küçük bir mola verdik. Yağmur molasının ardından bazı değişiklikler yaptık ve yine daha iyi savunma yaptık. Ekibe hâlâ yüzde 100 çalışmadığımız aşamaların olduğunu söyledik. Daha sabırlı kalmalı ve iyi anlarımızı beklemeliyiz'' ifadelerini kullandı.
Nagelsmann, VAR'la ilgili de konuşarak, "VAR, sporu biraz daha adil hale getiriyor" yorumunu yaptı.
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