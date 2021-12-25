Nando De Colo ameliyat edildi
Fenerbahçe Kulübü, ASVEL maçında sakatlanan Nando De Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli erkek basketbol takımı oyuncularından Nando De Colo'nun ameliyat edildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "ASVEL ile oynadığımız THY Avrupa Ligi maçında sol elinden sakatlanan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Nando De Colo, Acıbadem Altunizade Hastanesinde ameliyat oldu. Başarılı bir operasyon geçiren sporcumuzun en kısa sürede kondisyon egzersizlerine başlaması planlanıyor. Nando De Colo'ya geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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