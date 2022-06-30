Nando De Colo, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı
Fransız ekibi Asvel, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Asvel'in ardından Fenerbahçe de ayrılığı duyurdu ve tecrübeli yıldıza teşekkür etti.
Fenerbahçe Beko'nun Fransız yıldızı Nando De Colo, sarı-lacivertli takımdan ayrıldı.
Fransız ekibi Asvel, tecrübeli basketbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Asvel'den yapılan açıklamada, De Colo ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı aktarıldı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
Asvel'in ardından Fenerbahçe de, Nando De Colo ile ilgili bir paylaşım yaptı 35 yaşındaki basketbolcu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
"2019-20 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte takımımızın en değerli parçalarından biri olan Nando De Colo ile yollarımız ayrılmıştır.
Sözleşmesi 2021-22 sezonunda sona eren sporcumuz, kariyerine farklı bir takımda devam etme kararı almıştır.
Avrupa basketbolunun son dönemine damgasını vuran isimlerden biri olan ve üç sezon boyunca Fenerbahçe formasını özveriyle terleten Nando De Colo'ya katkıları için teşekkür ediyor, sporcumuza kariyerinin yeni dönemi için başarılar diliyoruz."
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