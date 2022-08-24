Nantes Galatasaray'dam Alexandru Cicaldau'yu istiyor!

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 20:16

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, takımdan ayrılacak isimler ile de alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor.

Fransaız basınından L'Equipe'in haberine göre; Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau ile yakından ilgileniyor.

Haberde; Bu yaz transfer döneminde Mustafa Muhammed için de anlaşmaya varan Nantes ve Galatasaray'ın, Cicaldau transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve transferde her şeyin yolunda gitmesi halinde Cicaldau'nun pazartesi günü Fransa'da olabileceği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a 6 milyon euro karşılığında transfer olan Alexandru Cicaldau, çıktığı 43 resmi maçta 5 gol 4 asistlik katkı sağlamıştı.