Nantes - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında deplasmanda Nantes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
Fransa Ligue 1'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Jocelyn Gourvennec'in ekibi Nantes ile karşı karşıya gelecek.
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NANTES - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
NANTES - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Nantes, ligde oynadığı son maçta Toulouse deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Paris Saint-Germain ise kendi sahasında ağırladığı Lille'i 3-1 mağlup etmişti.
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