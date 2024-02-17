Nantes - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Paris Saint-Germain, Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 22. haftasında deplasmanda Nantes ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:17
Nantes - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Fransa Ligue 1'de 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, deplasmanda Jocelyn Gourvennec'in ekibi Nantes ile karşı karşıya gelecek.

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NANTES - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Louis Fonteneau Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NANTES - PARİS SAİNT-GERMAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Nantes, ligde oynadığı son maçta Toulouse deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Paris Saint-Germain ise kendi sahasında ağırladığı Lille'i 3-1 mağlup etmişti.


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