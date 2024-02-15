PSG, Kylian Mbappe ile güldü: PSG 2-0 Real Sociedad

Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.02.2024 - 01:14
PSG, Kylian Mbappe ile güldü: PSG 2-0 Real Sociedad
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında PSG ile Real Sociedad karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PSG 2-0 kazandı. 

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Kylian Mbappe, 70. dakikada Bradley Barcola kaydetti. 

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RÖVANŞ 5 MART'TA

Bu sonuçla birlikte PSG, rövanş maçı öncesi büyük avantajı elde etti. 

Rövanş karşılaşması 5 Mart'ta Real Sociedad'ın ev sahipliğinde oynanacak.


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