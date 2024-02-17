PSG, Kylian Mbappe'nin alternatif planını oluşturdu

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain planını belirledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:40
PSG, Kylian Mbappe'nin alternatif planını oluşturdu
Abone Ol google-news

Paris Saint-Germain sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe için alternatif planlarını hazırlamaya başladı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG'nin bu gelişmeden pek fazla rahatsız olmadığını ve şimdiden gelecek için bir plan hazırladığını iddia edildi.

Göz Atın
Hasan Arat'tan transfer sözleri: İsim verdi!

Hasan Arat'tan transfer sözleri: İsim verdi!
Galatasaray'dan Muslera ve sözleşme açıklaması!

Galatasaray'dan Muslera ve sözleşme açıklaması!

PSG, herhangi bir bölge için en az bir yıldız oyuncuyu almak istiyor ancak adaylar konusunda henüz karar vermedi.

Kulübün yönetimi, dünya standartlarında iki futbolcuyla sözleşme imzalamanın yanı sıra, Leni Yoro gibi genç yetenekli oyuncuları da bünyesine katma politikası izlemek istediği söylendi.


paris saint-germain haberleri kylian mbappe haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'

Eyüpspor'dan Kylian Mbappe'ye çağrı: 'Seni bekliyoruz'
Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!

Adı Real Madrid ile anılıyordu: Kylian Mbappe kararını verdi!
Kylian Mbappe için flaş transfer iddiası: Henry için karar değiştirdi!

Kylian Mbappe için flaş transfer iddiası: Henry için karar değiştirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...

Sinop'un tropikal meyvesi şifa dağıtıyor! Günde 5 adetten fazla tüketilmemeli...
Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!

Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!
TFF'den VAR kayıtları kararı!

TFF'den VAR kayıtları kararı!
Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı

Karısı hamile kalamayınca babasının spermlerini kullanmıştı, hâkim karar açıkladı
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…
Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi

Pratik bir lezzet yolculuğu: Şambali tarifi
Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?

Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?