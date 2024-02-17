PSG, Kylian Mbappe'nin alternatif planını oluşturdu

Yayınlanma: 17.02.2024 - 09:40

Güncelleme: 17.02.2024 - 09:40

Paris Saint-Germain sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Kylian Mbappe için alternatif planlarını hazırlamaya başladı.

RMC Sport'ta yer alan habere göre PSG'nin bu gelişmeden pek fazla rahatsız olmadığını ve şimdiden gelecek için bir plan hazırladığını iddia edildi.

PSG, herhangi bir bölge için en az bir yıldız oyuncuyu almak istiyor ancak adaylar konusunda henüz karar vermedi.

Kulübün yönetimi, dünya standartlarında iki futbolcuyla sözleşme imzalamanın yanı sıra, Leni Yoro gibi genç yetenekli oyuncuları da bünyesine katma politikası izlemek istediği söylendi.