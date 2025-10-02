Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025 10:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Napoli 3 puanı Rasmus Hojlund ile aldı!

Napoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında ağırladığı Sporting Lizbon'u 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Napoli, sahasında Sporting'i konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli 2-1 kazandı.

NAPOLI 3 PUANLA TANIŞTI

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 36 ve 79. dakikalarda Rasmus Hojlund attı. Sporting'in tek golü 62. dakikada penaltı noktasından Luis Suarez'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Napoli, ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Sporting ise ilk puan kaybını yaşadı.

Devler Ligi'nin üçüncü haftasında Napoli, PSV'ye konuk olacak. Sporting, Marsilya'yı konuk edecek.

