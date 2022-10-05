Napoli Ajax'a evini zindan etti!
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Napoli, deplasmanda Ajax'ı 6-1 yendi ve 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta mücadelesinde Serie A'nın lideri Napoli, deplasmanda Ajax'a konuk oldu.
Jordi Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Napoli 6-1 kazanarak haftanın flaş skorlarından birine imza attı.
Maça Ajax 9. dakikada Kudus'un golüyle öne geçerek başlarken Napoli'nin golleri arka arkaya yağmur gibi geldi. 18'de Raspadori ile skoru eşitleyen Napoli, 33'te Di Lorenzo ve 45'te Zielinski'nin golleriyle ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.
İkinci yarıya 47'de Raspadori'nin golüyle başlayan İtalyan ekibi 63'te Kvaratskhelia ile skor 5-1 oldu. Ajax'ta Dusan Tadic 73'te ikinci sarıdan kırmızı kart görünce Ajax 10 kişi kaldı. 81'de Giovani Simeone ile skoru 6-1 yaptı ve üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.
Böylelikle Napoli, Ajax'a Avrupa kupalarında 6 gol atan ilk takım olma ünvanını elde etti.
Bu skorla Napoli 3'te 3 yaparak 9 puana yükseldi. Ajax ise 3 puanda kaldı.
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