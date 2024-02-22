Napoli - Barcelona maçında kazanan çıkmadı!

Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Barcelona deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 07:23
Napoli - Barcelona maçında kazanan çıkmadı!
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Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Barcelona konuk olduğu Napoli ile 1-1 berabere kaldı.

Barcelona'nın golünü 60. dakikada Robert Lewandowski, Napoli'nin golünü 75. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Turun ikinci karşılaşması 12 Mart'ta oynanacak.


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