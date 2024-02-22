Porto, Arsenal'i 90+4'te devirdi
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto evinde Arsenal'i 1-0 mağlup etti. Galibiyet golü 90+4'te Galeno'dan geldi.
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sergio Conceiçao'nun ekibi Porto ile Mikel Arteta'nın yönetimindeki Arsenal karşı karşıya geldi.
Estadio Do Dragao'da oynanan maçı ev sahibi Porto 1-0 kazanırken galibiyet golü 90+4'te Wenderson Galeno'dan geldi. Galeno, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. golüne imza attı.
Konuk ekip Arsenal, 90 dakika boyunca rakip kaleye isabetli bir şut çekemedi.
Çeyrek finale yükselecek takımı belirleyecek rövanş maçı 12 Mart Salı günü Arsenal'in ev sahipliğinde Emirates Stadyumu'nda oynanacak.
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