Napoli, Como karşısında rahat kazandı!
İtalya Serie A 7. hafta maçında Napoli, evinde Como'yu 3-1 mağlup etti.
İtalya Serie A 7. hafta maçında Napoli, Como ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Napoli'ye galibiyeti getiren goller 1,53 ve 86. dakikalarda Scott McTominay, Romelu Lukaku(P) ve David Neres'ten geldi. Como'nun tek golünü 43. dakikada Gabriel Strefezza kaydetti.
Romelu Lukaku, Napoli hikayesine hızlı bir giriş yaptı. Conte'nin öğrencisi bu sezon 5 maçta 3 gol atarken 3'de asist ile oynuyor.
Napoli, bu galibiyetle birlikte puanını 16'ya çıkarırken Como 8 puanda kaldı.
Napoli, bir sonraki maçında Empoli deplasmanına gidecek. Como ise evinde Parma'yı ağırlayacak.
Etiketler: #Como #napoli #İtalya Serie A #italya
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko'da sakatlık şoku!
- Napoli, Como karşısında rahat kazandı!
- TFF Tahkim Kurulu'ndan yeni ceza kararları!
- Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
- Yıldız futbolcu sahalara erken dönecek
- FIFA, İsrail'in men edilmesine yönelik başvuru erteledi
- Samsunspor, yerini korumak istiyor
- Luis Suarez'den Bielsa'ya tepki: Selam veremiyorduk
- Merih Demiral'ın 'Bozkurt' işareti yapan heykeli dikildi
- Thomas Reis: 'Fenerbahçe'den önemli'
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- 'Tepkiler sonrası' yeniden gözaltı!
- Ünlü hamburger zincirinden 'sağlık' skandalı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Apple ‘Sinan Ateş’ için ne diyecek?
- 'Bu alçakları mahkûm ettireceğim'
- Mazhar Alanson'un kızı hayatını kaybetti
- 'En güçlü Erdoğancılar bile...'
- Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- 'Genel Başkanımıza namussuzca ithamlar...'