Napoli - Frankfurt maçında gol sesi çıkmadı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Napoli, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından iki takım da Şampiyonlar Ligi'nde 4 puana yükseldi.

Napoli, Devler Ligi'ndeki bir sonraki maç haftasında sahasında Karabağ'ı konuk edecek. Eintracht Frankfurt, sahasında Atalanta ile karşılaşacak.