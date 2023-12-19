Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Frosinone ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Walter Mazzarri yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
NAPOLİ - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Frosinone, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Torino'yu 2-1 mağlup etmişti.
Napoli ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.
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