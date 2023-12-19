Napoli - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 19.12.2023 - 11:50

Güncelleme: 19.12.2023 - 11:50

İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Walter Mazzarri yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Eusebio Luca Di Francesco'nun ekibi Frosinone ile karşı karşıya gelecek.

NAPOLİ - FROSİNONE MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NAPOLİ - FROSİNONE MAÇI HANGİ KANALDA?



Zorlu mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Frosinone, bir önceki turda deplasmanda karşılaştığı Torino'yu 2-1 mağlup etmişti.

Napoli ise turnuvaya bu turdan itibaren katılıyor.