Napoli galibiyeti uzatmalarda aldı!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 19:21

Güncelleme: 13.01.2024 - 19:21

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli, sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Napoli 2-1'lik skorla kazandı

Salernitana 29. dakikada Antonio Candreva ile öne geçti. Napoli bu gole, 45+4'te penaltıdan Matteo Politano ve 90+6'da Amir Rrahmani ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Napoli 31 puana yükseldi. Salernitana 12 puanda kaldı.

Napoli, ligde gelecek hafta Lazio deplasmanına konuk olacak. Salernitana, sahasında Genoa'yı konuk edecek.