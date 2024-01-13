Napoli galibiyeti uzatmalarda aldı!

İtalya Serie A'da Napoli, sahasında ağırladığı Salernitana'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 19:21
Napoli galibiyeti uzatmalarda aldı!
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İtalya Serie A'nın 20. haftasında Napoli, sahasında Salernitana ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi Napoli 2-1'lik skorla kazandı

Salernitana 29. dakikada Antonio Candreva ile öne geçti. Napoli bu gole, 45+4'te penaltıdan Matteo Politano ve 90+6'da Amir Rrahmani ile cevap verdi.

Bu sonucun ardından Napoli 31 puana yükseldi. Salernitana 12 puanda kaldı.

Napoli, ligde gelecek hafta Lazio deplasmanına konuk olacak. Salernitana, sahasında Genoa'yı konuk edecek.


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