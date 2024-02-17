Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında kendi sahasında Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 11:04
Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Walter Mazzari yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.

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NAPOLİ - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

NAPOLİ - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Napoli, ligde oynadığı son maçta Milan deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Genoa ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 4-0 mağlup olmuştu.


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