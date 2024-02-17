Napoli - Genoa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 25. haftasında kendi sahasında Genoa ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Walter Mazzari yönetimindeki Napoli, kendi sahasında Alberto Gilardino'nun ekibi Genoa ile karşı karşıya gelecek.
NAPOLİ - GENOA MAÇI SAAT KAÇTA?
Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
NAPOLİ - GENOA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli, ligde oynadığı son maçta Milan deplasmanından 1-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Genoa ise kendi sahasında ağırladığı Atalanta'ya 4-0 mağlup olmuştu.
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