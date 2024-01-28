Napoli, Lazio deplasmanında 1 puanla yetindi!

Serie A 22. hafta maçında Napoli ile Lazio 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 22:45
Napoli, Lazio deplasmanında 1 puanla yetindi!
Abone Ol google-news

Serie A 22. hafta maçında Napoli ile Lazio karşı karşıya geldi. Stadio Olimpico'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Lazio ligde 4 maç sonra puan kaybı yaşadı. Napoli ise son 5 maçta ikinci beraberliğini aldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli puanını 32 yaptı. Lazio ise puanını 34'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Lazio, Atalanta ile karşılaşacak. Napoli ise Hellas Verona'yı ağırlayacak.


napoli haberleri lazio haberleri serie a haberleri

İlgili Haberler

Napoli'de müthiş maç: 3 kırmızı kart 2 penaltı!

Napoli'de müthiş maç: 3 kırmızı kart 2 penaltı!
Napoli galibiyeti uzatmalarda aldı!

Napoli galibiyeti uzatmalarda aldı!
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter finalde Napoli'nin rakibi oldu!

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter finalde Napoli'nin rakibi oldu!

En Çok Okunan Haberler