Napoli sahasında 3 puanı geri dönüşle aldı!

İtalya Serie A karşılaşmasında Napoli sahasında Hellas Verona'yı 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 20:08
Napoli sahasında 3 puanı geri dönüşle aldı!
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Serie A 23. hafta karşılaşmasında Napoli, konuk ettiği Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etti.

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Cyril Ngonge ve 87. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, Hellas Verona'nın golünü 72. dakikada Diego Coppola kaydetti.

Napoli bu galibiyetle puanını 35'e çıkarırken, Hellas Verona ise 18 puanda kaldı.

Napoli bir sonraki karşılaşmasında Milan deplasmanına giderken, Hellas Verona'da deplasmanda Monza'ya konuk olacak.


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