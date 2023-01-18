Napoli İtalya Kupası'na veda etti!

İtalya Kupası son 16 turunda Napoli, normal süresi 2-2 biten maçın penaltılarında Cremonese'ye 5-4 yenilerek elendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 07:55
Napoli İtalya Kupası'na veda etti!
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İtalya Kupası son 16 turunda Napoli, sahasında Cremonese'yle karşı karşıya geldi.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmada Napoli, normal süresi 2-2 biten maçın penaltılarında rakibine 5-4 yenilerek turnuvadan elendi.

Maçın 18. dakikasında Cremonese, Pickel'in golüyle öne geçerken Napoli bu gole 33'te Juan Jesus'la yanıt verdi. 36. dakikada Giovanni Simeone'nin golüyle öne geçen ev sahibi ekip, ilk yarıyı önde tamamladı.

87. dakikada Afena-Gyan'ın golüyle maça eşitlik geldi. Uzatmaların 100. dakikasında Sernicola kırmızı kart görerek Cremonese'yi 10 kişi bıraktı ve penaltılara gidildi.

Penaltı atışlarında Cremonese, 5-4'lük üstünlük yakalayarak Napoli'yi elemeyi başardı ve çeyrek finale yükseldi.


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