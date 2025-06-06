Napoli kentinden Dries Mertens'e büyük onur!

Galatasaray'dan ayrılan Dries Mertens, Napoli'de fahri vatandaşlık ile onurlandırıldı.

Sarı-kırmızılı takımdaki sözleşmesinin bitmesiyle Galatasaray'daki macerasına nokta koyan Belçikalı yıldız Dries Mertens, 2 Haziran'da İstanbul'dan ayrıldı.

NAPOLİ'DEN MERTENS'E FAHRİ VATANDAŞLIK

Napoli şehri, 38 yaşındaki Dries Mertens'e fahri vatandaşlık verdi.

Mertens'in çocuğu Ciro Mertens, fahri vatandaşlık töreninde yine renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı.

"ŞİMDİ BİRAZ MOLA"

Törende geleceğine yönelik düşüncesi sorulan Mertens, "Şimdi biraz mola vereceğim. Ardından düşünmek için sürem olacak" cevabını verdi.

Mertens, De Bruyne transferinde yardımcı olup olmadığı sorusuna, "Bunu size söyleyemem" sözleriyle cevap verdi.



